Iltempo.it - Psicodramma nel Pd: "Non lasciare la sicurezza alla destra"

Leggi su Iltempo.it

Nel Pd scoppia il dibattito sulla, tema centrale per gli elettori ma ormai lontano dvisione politica dei dem. Un colpo lo batte Alessandro Onorato, l'assessore capitolino e membro dell'assemblea nazionale Pd. "Perché una questione centrale come lasembra essere un tabù per il nostro Pd? E' un tema troppo importante per lasciarloche non se ne occupa mai veramente, ma sembra utilizzarlo strumentalmente soltanto per alimentare l'odio sociale in una sorta di costante campagna elettorale. Eppure proprio su questo campo le destre dimostrano una clamorosa distanza tra promesse e fatti concreti", scrive in un intervento sul Foglio. Onorati afferma che il tema dellabase dei successi elettorali del centro, mentre "i dati ci dicono che i reati crescono in molte città e aumenta vertiginosamente la percezione di intra la gente.