Lanazione.it - Presepi di Arezzo, l’impronta di Giotto. Allestite le scene giganti. Ecco anche la Natività vivente

, 6 dicembre 2024 – “Ma questa è San Lorenzo?”. Un signore romano pesca a piene mani in una città che non esiste, se non nella sua immaginazione. La moglie, lo corregge stizzita: “Macchè, è San Francesco”. Sì, è proprio San Francesco, la basilica che da ieri dirama i percorsi in due rivoli. Chi vuole scoprire gli affreschi di Piero continua a bussare alla porta in cima a via Madonna del Prato, fa il biglietto e dalla scala interna si ritrova nel cuore della navata. Gli altri possono affacciarsi dall’ingresso e chiedere ai custodi di poter ammirare il presepe di Assisi, la nuova pagina che dopo anni si apre nella Città di Natale, spalancando uno dei fronti più amati, e non solo dai bambini. La scena dellasi vededal timpano di vetro ma intanto quel timpano è fatto apposta per sabotare qualunque foto e poi la visione diretta è un’altra cosa.