Pontremolese, la carica di Ceciarini

La sconfitta in casa della capofila San Giuliano e la conseguente uscita dalla Coppa ha cambiato, e parecchio, le carte in tavola dellaribaltando le indicazioni viste domenica contro l’altra regina del campionato di Promozione Pietrasanta. L’eliminazione dell’Azzurra dalla Coppa è arrivata a sproposito, in un momento di legittima euforia.privata del passaporto ai quarti di Coppa, ritiratogli dai termali che continueranno nei due impegni, da domenica in avanti potrà dedicarsi interamente al campionato che nel prossimo turno la vedrà protagonista contro l’Urbino Taccola in trasferta. Non è pensabile, soprattutto su questi pianeti, nello spazio di qualche giorno riuscire a recuperare la stanchezza e riparare le ammaccature, è quindi possibile che i pisani nei ricavino congrui vantaggi.