Pellegrini e dei pellegrinaggi se ne parla su Tv2000

Sabato 7 dicembre ore 15.15 in programma la terza puntata di “Alle porte del Giubileo”, trasmissione condotta da Gennaro FerraraROMA – Terza puntata del programma “Alle porte del Giubileo”, condotto da Gennaro Ferrara, dedicata al tema deie dei. In onda susabato 7 dicembre ore 15.15.Con don Paolo Asolan, cappellano Spedale deidi Roma e la biblista Rosanna Virgili, si riflette sulle radici bibliche delo, sul suo valore spirituale ed esperienziale che lo rende qualcosa di profondamente diverso da un semplice viaggio.Collegamento con Enrico Selleri da Santa Maria Maggiore, una delle basiliche romane meta delo giubilare. Insieme a lui, suor Rebecca Nazzaro direttrice dell’Ufficio per la pastorale delo del Vicariato di Roma per scoprire la Porta Santa e le opere d’arte conservate all’interno della Basilica.