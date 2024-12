Napolipiu.com - Pagelle Lazio-Napoli 3-1: disastro difesa azzurra, ecco chi ha fatto infuriare Conte

Leggi su Napolipiu.com

Male tutta la retroguardia partenopea con Juan Jesus e Rafa Marin da 4 in pagella. Si salvano solo Caprile e Simeone nella serata nera degli azzurri.Serata da dimenticare per il, eliminato dalla Coppa Italia.i voti dei protagonisti:(4-2-3-1):Caprile 6.5: Il migliore dei suoi, ipnotizza Zaccagni dal dischettoZerbin 5.5 (27? st McTominay 6): Zaccagni lo fa impazzire sulla fasciaJuan Jesus 4: Prestazione horror, spalanca la porta a NoslinRafa Marin 4: Completamente in bambola, serata da incuboSpinazzola 5: Mai in partita, soffre tremendamenteGilmour 5.5: Si vede poco, non incideFolorunsho 6 (27? st Di Lorenzo sv): Ci mette grinta ma non bastaNeres 6.5: Uno dei pochi a salvarsiRaspadori 5 (40? st Lobotka sv): Annullato dal pressing lazialeNgonge 6 (27? st Politano 6): Qualche spunto interessanteSimeone 6.