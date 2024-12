Anteprima24.it - Napoli, nuova protesta contro caro affitti e overtourism: “Il Comune non agisce”

Tempo di lettura: 2 minutiUn’emergenza sociale, nella città dove il 44% dei residenti vive in affitto. È ladella turistificazione selvaggia, dei pigioni alle stelle, della corsa a trasformare appartamenti in strutture ricettive. E dove tanti studenti e residenti sono di fatto espulsi dal Centro Storico. Lo ricorda ladi stamattina, sotto il consiglio comunale, riunito in quelle ore.Gli attivisti della campagna Resta Abitante presentano una petizione da migliaia di firme, per chiedere una delibera/regolamento del. Invocano un provvedimento “che limiti davvero le case vacanza”. E poi politiche attive per il diritto all’abitare in centro e nelle periferie. Danno anche dato appuntamento alla manifestazione di venerdì 13 dicembre (piazza Dante, ore 17). Sfidano la scaramanzia, non gli manca l’ironia.