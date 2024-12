Puntomagazine.it - Napoli, apre il Museo di Anatomia dell’ospedale Monaldi

Leggi su Puntomagazine.it

Il nuovoanatomicoditestimonia lo sviluppo delle ricerche mediche con una collezione inedita di reperti scientificiIl 21 novembre scorso, l’ospedale, nato come sanatorio per la cura della tubercolosi e specializzato nello studio delle malattie pneumo-cardiovascolari, ha aperto per la prima volta al pubblico le porte del suodipatologica.Il percorso espositivo raccoglie e custodisce studi, strumenti e reperti medici che sono stati impiegati nel corso del Novecento per le prime ricerche sull’umana e sulle cause della tubercolosi. Organi imbalsamati come cuori, polmoni e un feto al quinto mese, insieme a tante altre parti del corpo umano legate soprattutto all’apparato respiratorio, si rivelano rare e preziose testimonianze dei numerosi e importanti progressi raggiunti in campo medico dagli studiosi napoletani.