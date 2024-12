Ilfattoquotidiano.it - Mossa di Credit Agricole nella partita su Banco Bpm, partecipazione alzata dal 9 al 15%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

del gruppo francese Crédita scacchi per la conquista diBpm. La banca transalpine ha rafforzato la suadal 9,2% al 15%. Lo si apprende da fonti qualificate diBpm. L’amministratore delegato della banca francese, Philippe Brassac, nelle ultime ore avrebbe comunicato al numero uno del, Giuseppe Castagna, l’incremento delle quota.SuBpm è stata lanciata da Uniun’offerta pubblica di scambio (in sostanza un tentativo di acquisizione) ritenuta “ostile” dai destinatari. L’amministratore delegato di UniAndrea Orcel sta cercando di convincere i francesi a sostenere l’operazione. Secondo le indiscrezioni Orcel dovrebbe recarsi a Parigi il 20 dicembre per incontrare il numero uno di. La banca francese ha un accordo con Uniche riguarda Amundi, società di gestione del risparmio gestito didi cui Unidistribuisce i prodotti.