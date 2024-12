Ilfattoquotidiano.it - Mobbizzato per le sue indagini sulle mascherine e all’interno delle Dogane, il giudice: “Risarcire Miguel Martina”

Con le sueha scoperchiato fior di truffe, ha complicato la vita alla mafia cinese, rivelato lo scandalocinesi farlocche che finivano negli ospedali, nelle Rsa e alle Forze di Polizia. Di più, ha rifiutato una tangente da 5 milioni di euro facendo arrestare i suoi corruttori. E per tutta risposta, classe 1961, funzionariooggi in pensione con questo stato di servizio, venivae perseguitato dalla sua amministrazione d’appartenenza, come fosse il peggiore dei criminali.Una condotta per la quale oggi il Tribunale del Lavoro di Roma ha emesso una sentenza di condanna dell’Inail a risarcirlo proprio per le condotte vessatorie poste in essere dal 2020 dall’Agenziae dei Monopoli, diretta da Roberto Alesse. Il trattamento riservato agli ha impedito le progressioni di carriera interna, il concorso a dirigente, lo ha costretto alla pensione anticipata per malattia.