Medioriente conferme da Hamas | Ripresi i colloqui su tregua Gaza

I mediatori internazionali hanno ripreso i negoziati cone Israele per un cessate il fuoco a. Lo ha detto un funzionario dell’ufficio politico di, Bassem Naim, in un’intervista ad Associated Press in Turchia, aggiungendo che è fiducioso che un accordo per porre fine alla guerra sia raggiungibile. I negoziati si erano interrotti il mese scorso quando il Qatar aveva sospeso icon i mediatori di Egitto e Usa a causa della frustrazione per la mancanza di progressi fra Israele e, ma negli ultimi giorni si è assistito a una “riattivazione” degli sforzi per porre fine ai combattimenti, rilasciare gli ostaggi dae liberare i prigionieri palestinesi in Israele, ha riferito Naim. Un altro funzionario che ha familiarità con iha confermato il ritorno dei mediatori del Qatar.