Massese sfida Fucecchio. Aspettando un attaccante

Le sirene di mercato non stanno distogliendo ladalla priorità del campo. Domenica allo stadio “Vitali” arriverà, infatti, ile la squadra apuana cercherà di tornare alla vittoria che le manca da tre giornate. A meno di novità impreviste non ci saranno rinforzi immediati e così il tecnico Massimiliano Pisciotta dovrà andare avanti con l’organico a disposizione che gli ha permesso, comunque, di ottenere una serie ancora aperta di 8 risultati utili. Certo in questa serie i pareggi (5) sono preponderanti sulle vittorie (3) e questo non sta consentendo di compiere il passo avanti sperato in classifica ma il lavoro sta iniziando a dare frutti. Domenica le zebre troveranno unrivitalizzato dal largo successo interno sulla cenerentola Cuoiopelli (4-0) che gli ha permesso di uscire dalla zona retrocessione.