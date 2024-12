Liberoquotidiano.it - Lollobrigida e la Francia: "Mi preoccupa, ma per fortuna...", colpo di grazia a Macron | Video

"Quando sei all'interno di un'Unione Europea fatta di nazioni l'una legata all'altra una crisi come quella che sta attraversando purtroppo non da pochi mesi laci. Non abbiamo mai pensato che se le cose vanno male agli altri questo possa portare beneficio a noi. Ci". Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine dell'evento di presentazione di un francobollo a tema apicoltura presso il MASAF, in merito alla crisi di governo francese. "Non possiamo entrare nelle scelte dei cittadini francesi - aggiunge Lollobrigrida - cerchiamo di continuare a lavorare per il rafforzamento del ruolo dell'Italia che invece è un paese molto stabile in questo momento". E conclude: "La stabilità del governo Meloni, la capacità di incidere a livello internazionale sta portando un aumento di credibilità e di investimenti in Italia.