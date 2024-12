Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: sorpresa Murisier, Odermatt alle sue spalle!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.25 Schieder 10° a 1.81. Non un buon rientro, c’è tanta strada da fare per ritrovare la forma migliore. La sensazione è che batteresia molto difficile, a questo punto. Tocca al canadese Cameron Alexander.19.25 Brutto errore per l’azzurro, costretto a fare una curva in due tempi. 8 decimi di ritardo al secondo parziale, 1.28 al terzo. Gara andata.19.24 Al primo intermedio, quello dove conta la scorrevolezza, Schieder è dietro di 23 centesimi.19.23gre sesto a 0.97. Oggi, pensando agli azzurri, stare sotto il secondo di distacco vorrebbe dire fare una buona gara. Vediamo ora Florian Schieder, al rientro dopo l’operazione al ginocchio.19.22gre rischia di incrociare le punte e accusa subito 42 centesimi al primo intermedio.