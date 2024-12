Lanazione.it - La Sant’Anna premia il talento. Grande occasione per 600 giovani

Il, soprattutto giovane, vato. Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione di Me.Mo "Merito e Mobilità Sociale", il progetto della Scuolache accoglie nell’ateneo pisano studenti di merito del penultimo anno delle superiori, provenienti da contesti socioeconomici difficili, per fornire loro gli strumenti e la conoscenza così da scegliere e seguire le loro ambizioni universitarie. Un appuntamento molto caro alla Scuola che quest’anno, grazie a un finanziamento con fondi Pnrr nell’ambito del progetto "Merita - La Rete per il", ha permesso di ampliare il bacino di partecipanti da 360 a 600dall’ottimo rendimento scolastico e appartenenti alla ‘first generation students’, ossia figli di genitori non laureati. Il progetto, le cui iscrizioni si chiudono il 17 dicembre, prevede un percorso di orientamento lungo un anno pensato per far conoscere le possibilità che l’università offre, oltre ad approfondimenti sui diversi percorsi di studio, con una particolare attenzione al contesto di partenza dei possibili futuri studenti.