La grande paura Beko Il grido dalla Provincia | | Drammatico scenario ora via tutti gli egoismi

Un territorio unito che parla la stessa lingua. La delicatissima questione legata allaEurope di Comunanza non si risolverà nel corso dell’importante incontro programmato per martedì 10 dicembre a Roma, nella sede del Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy). Il confronto programmato tra governo e i vertici aziendali della multinazionale turca per l’assessore regionale sulle politiche del lavoro Stefano Aguzzi sarà soltanto l’inizio di "una partita lunga e complicata". Ieri pomeriggio, nella sala consiliare di palazzo San Filippo, è andato in scena un consigliole aperto in seduta straordinaria. Nel corso dello stesso si è provveduto a stilare un documento attraverso il quale lasi è impegnata ad intraprendere tutte le azioni necessarie per scongiurare ogni genere di crisi che riguardi il territorio.