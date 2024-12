Lanazione.it - Il personale di Estra. Cenni punta il dito sui distacchi ’comandati’

Giannitorna ad accendere i riflettori, mai spenti del tutto, sul rapporto tra Alia Multiutility e le società partecipate, in particolare la holding(e le sue società satellite). Il consigliere del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una interrogazione ad hoc sul destino deldisu cui chiede chiarimenti alla giunta Bugetti, nel dettaglio suiche Alia Multiutility ha ’comandato’ e che poi sono stati congelati, in parte.fa riferimento "all’assemblea dei lavoratori dida cui è emersa una forte preoccupazione sulle garanzie di valorizzazione nella Multiutility delle competenze professionali del"; ricorda "che in tal senso recentemente si era operato un distacco pressoché in blocco – circa 147 dipendenti – deldipresso la sede di Alia di Firenze" e che "all’esito del tentativo di distacco e alle contestazioni a tale operazione che ne sono seguite - per il tramite di pareri legali - si è congelata la suddetta operazione di distacco essendo emersa allo stato l’illegittimità giuridica dello stesso".