Ilgiorno.it - Il Pasticcio merita due stelle. Tradizione e innovazione nel laboratorio di Infantolino

Un pasticcere valtellinese nella élite italiana della categoria. Luca, originario di Chiesa in Valmalenco con attività a Poggiridenti, e la sua azienda “Il“ sono stati inseriti nella prestigiosa guida del Gambero Rosso “Pasticceri e Pasticcerie“ edizione 2025. Solo due pasticcerie della provincia di Sondrio sono fra le 660 menzionate nella bibbia del dolce. Ilfigura con onore nella sezione “due“, con un punteggio di 80, a fronte di un range che va da un minimo di 75 a un massimo di 100 punti. Una conferma, dopo il debutto del 2024, che vede un consolidamento dei risultati ottenuti sia nei prodotti di pasticceria, sia nel servizio e nella location. La valutazione più alta, 65 punti, premia l’ottima performance in, ma altrettanto brillanti (rispettivamente 7 e 8 punti) sono i risultati per la gestione del cliente e l’ambiente.