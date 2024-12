Bergamonews.it - I sindacati dopo la morte di Giuseppe Bolognini: “Da inizio anno 23 vittime sul lavoro, si apra una vertenza-sicurezza”

Leggi su Bergamonews.it

Pumenengo. “Si parla ancora di fatalità, ma la ventitreesima vittima bergamasca nell’arco di unnon può essere e non deve essere liquidata come fatalità”. Così reagiscono iprovinciali dell’edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Bergamo,l’infortunio mortale costato la vita a, operaio edile di 58 anni, mortoessere stato colpito da un braccio meccanico in un cantiere del Cremasco.“Siamo dinnanzi a un drammatico stillicidio quotidiano che ci porta, di continuo, a piangere per lavoratori che non fpiù ritorno a casa dal loro posto di. È dunque ancora più urgente intervenire aprendo una ‘’ per rivendicare, da parte di tutti i soggetti coinvolti, impegni concreti sul fronte della prevenzione” hdichiaratoMancin di Feneal-Uil, Daniel Piatti di Filca-Cisl e Marco Bonetti di Fillea-Cgil di Bergamo.