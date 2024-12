Tuttivip.it - “Ecco chi esce davvero”. Grande Fratello, a salutare non è Federica: “Ma com’è possibile?”

Manca pochissimo alla prossima puntata del18, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci saranno, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli, inviata per il mondo social. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con al centro l’eliminazione di uno dei concorrenti ancora in gara. In attesa del verdetto, crla curiosità di scoprire chi tra Amanda Lecciso, Luca Calvani, Stefano Tediosi ePetagna dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia.I dati attuali sul gradimento del pubblico forniscono già un quadro della situazione, ma tutto potrebbe ancora cambiare con gli ultimi voti. Attualmente, Amanda Lecciso sembra essere la favorita del gruppo, raccogliendo il 36% delle preferenze, seguita a breve distanza da Luca Calvani con il 34%.