Don Matteo 14, scatta il bacio tra Giulia e il Capitano. Il verdetto del pubblico

Finalmente è accaduto quello che tutti i fan di Donsperavano: è arrivato iltra, la sorella di Don Massimo, e ilMartini. “È stato un momento magico“, anche se Diego non è convinto di questo amore nascente. Non riesce a lasciarsi andare perché nella sua mente c’è ancora Vittoria, anche se il suo cuore palpita per.Don14, sfiora i 4 milioniLa puntata del 5 dicembre di Don14, intitolata L’erede, segna un altro trionfo a livello di ascolti tv. Questa resta una delle serie più amate delitaliano, nonostante siano passati quasi vent’anni dalla prima puntata. Come sempre Donè il leader della serata con quasi 4 milioni di telespettatori incollati allo schermo a seguire le vicende del Maresciallo Cecchini e dei suoi amici.D’altro canto, le nuove storie di questa stagione stanno davvero appassionando ildi Don