Justcalcio.com - CdS – “Osimhen via a gennaio? Tecnicamente possibile”. Sul rinnovo di Kvara…

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 00:06:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Lazio-Napoli, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Giovanni Manna ha parlato anche di calciomercato. In particolare, dei rinnovi di Olivera e Kvaratskhelia. Su quello dell’uruguaiano: “Noi incontriamo tutti gli agenti dei nostri giocatori, è stato un incontro come tanti altri e abbiamo parlato di tante cose. Mati sta facendo una buona stagione, siamo estremamente contenti. Vediamo”.Olivera,, Kvaratskhelia: le parole di MannaPoi, su quello del georgiano: “Ci siamo visti, abbiam parlato. Non vogliamo continuare a parlarne ora, lo rifaremo a fine stagione perché poi ha altri due anni di contratto. Vogliamo che resti concentrato sul campo, vogliamo gratificarlo.