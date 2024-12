Iodonna.it - Cassa ovale, quadrata, tonda, ottagonale. Ma sempre e comunque con il cinturino doppio che si fa notare con lo charme intramontabile dello stile selleria

Nonostante la crescente popolarità degli smart watches super tecnologici, l’orologio perfetto da regalare a Natale ha ilin pelle. Requisiti fondamentali: il bracciale deve essere agiro, per farsimeglio. E le tonalità di colore devono spaziare tra quelle must della stagione Autunno-Inverno 2024/2025. I gioielli delle star più famosi al mondo: iconici, esclusivi, inarrivabili X Sì, perché questo simbolodi estetica senza tempo e di artigianalità, è più che mai appropriato per incontrare le esigenze moderne.