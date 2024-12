Ilrestodelcarlino.it - CAP, Crescendo a Pesaro. Il podcast degli studenti in onda su RayPlaySound

Dal 3 dicembre è online su Raiplaysound ildi CAP#. Avviato in ottobre, il progetto di2024 che vede protagonista la Generazione Z esplorare il territorio e riformattare lo spazio e il tempo della vita quotidiana, giunge così al traguardo. Nel mese di ottobre cinque classi di altrettanti Istituti die Fano hanno percorso la città e il territorio - a piedi, in bici, coi mezzi pubblici - disegnando la mappa mentale e materialeadolescenti, poi hanno raccontato quest’esperienza in un. Scritto e diretto da Michele Gulinucci con Marianna Bregni e Rita Maneri, ilesce su Raiplaysound, piattaforma streaming della Rai, con 5 episodi: il primo "per noi" della IV A Liceo Artistico Ferruccio Mengaroni è già online; il 10 il secondo episodio "Fanoptikon" della IV A Liceo Classico Nolfi Apolloni/Fano; il 17 terzo episodio "Fiumemare" della IV F Istituto Alberghiero Santa Marta; il 23 quarto episodio "Dietro il paesaggio" della IV S Istituto tecnico Seneca/Fano e il 31 quinto episodio "Montagna magica" delle terze classi della Scuola media Manzoni/Istituto Comprensivo Villa San Martino.