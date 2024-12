Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’ 8 dicembre 2024: ospiti e sfide | Spoiler

Leggi su Superguidatv.it

Tutti pronti perdiDe? Ledellain onda domenica 8che andremo qui a svelarvi sono davvero ricche di news, colpi di scena e dettagli. Qualisaranno in studio? Qualisono state disputate? Come sono andate le nuove classifiche? Ci sono state liti? A queste domande possiamo rispondere con i nostri consuetigrazie alla registrazione odierna. Per vedere poi con i propri occhi quanto vi abbiamo anticipato l’appuntamento con il talentammiraglia Mediaset rimane fissato per le ore 14.00 di domenica, anche se sarà il giornoImmacolata.diDe: gliTra le ultime puntate didiDee This is me, abbiamo rivisto molti ex concorrenti del talent. Nell’ultimadi24 ad esempio vi erano: Briga ed Enrico Nigiotti.