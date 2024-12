Quotidiano.net - Vola l’export. Pesano i costi dell’energia

Il distretto cartario della Lucchesia è una vera e propria entità industriale con numeri che restituiscono la percezione dell’importanza in termini di produzione e di occupazione. Una luce su questo importante comparto sarà accesa oggi a Palazzo Bernardini di Lucca per l’ultimo appuntamento del ciclo di QN Distretti 2024. Le imprese sono ben 332 e gli occupati ammontano a 10.857 unità. Numeri importanti che si traducono in fatturato: 5.900 milioni di euro, di questi 2.012 milioni di euro appannaggio del. Due gli ambiti: carta e cartotecnica da un lato, mentre l’altro è dato dalle macchine per cartiera. Nel primo ambito le imprese sono 235, gli occupati 7932, il fatturato si assesta a 5.060 milioni di euro, di questi 1.427 derivano dal. Nel periodo gennaio-giugno 2024, vediamo per la produzione industriale un +3,6% e un -13,6% in termini di esportazioni in valori.