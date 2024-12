Metropolitanmagazine.it - Tutte le nomination ai Critics Choice Awards TV, Sh?gun in testa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fresco di successo agli Emmy, Sh?gun di FX/Hulu guida leper la TV ai 30esimicon sei, seguito da un blocco di altre serie con quattrociascuno: Abbott Elementary di ABC, Disclaimer di Apple TV+ , Hacks e The Pengiun di HBO, The Diplomat di Netflix e l’ultima stagione di What We Do in the Shadows di FX. Netflix è intrale reti e piattaforme con 23, seguita da HBO con 21. FX con 13 e Apple TV+ con 12 sono le uniche altre reti a doppia cifra. Le candidature per le categorie cinematografiche saranno rivelate il 12 dicembre e i premi saranno consegnati domenica 12 gennaio al Barker Hangar di Santa Monica. Di seguito, l’elenco completo dellele relative categorie.LeaiTVMIGLIOR SERIE DRAMMATICAThe Day of the Jackal (Peacock)The Diplomat (Netflix)Evil (Paramount+)Industry (HBO)Intervista col vampiro (AMC)The Old Man (FX)Sh?gun (FX/Hulu)Slow Horses (Apple TV)MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICAJeff Bridges – The Old Man (FX)Ncuti Gatwa – Doctor Who (Disney+)Eddie Redmayne – The Day of the Jackal (Peacock)Hiroyuki Sanada – Sh?gun (FX/Hulu)Rufus Sewell – The Diplomat (Netflix)Antony Starr – The Boys (Prime Video)MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICACaitriona Balfe – Outlander (Starz)Kathy Bates – Matlock (CBS)Shanola Hampton – Found (NBC)Keira Knightley – Black Doves (Netflix)Keri Russell – The Diplomat (Netflix)Anna Sawai – Sh?gun (FX/Hulu)MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICATadanobu Asano – Sh?gun (FX/Hulu)Michael Emerson – Evil (Paramount+)Mark-Paul Gosselaar – Found (NBC)Takehiro Hira – Sh?gun (FX/Hulu)John Lithgow – The Old Man (FX)Sam Reid – Interview with the Vampire (AMC)MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICAMoeka Hoshi – Sh?gun (FX/Hulu)Allison Janney – The Diplomat (Netflix)Nicole Kidman – Special Ops: Lioness (Paramount+)Skye P.