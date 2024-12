Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 12 linee bus potenziate al sabato altri 15 nelle giornate festive insieme con M A E M C e poi tre linee gratuite per gli utenti free 1 Free 200 a questo Si aggiungerà l’orario prolungato delle zone alimitato di centro e Tridente sono gli elementi principali del piano della mobilità per le festività di questo mese le misure scatteranno sabato e proseguiranno poi fino al 6 gennaio in particolare le zone alimitato di centro e Tridente saranno chiuse dalle 6:30 alle 20 dal 7 dicembre al 6 gennaio ad eccezione della giornata 25 dicembre per conoscere il piano in dettaglio si può consultare il sitomobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità