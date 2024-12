Lanazione.it - "Ridateci le isole ecologiche per i rifiuti"

"A Pariana si è creata una situazione dove, giornalmente, arrivano da tre a cinque operatori Asmiu a piedi, più uno che guida l’Ape e, a volte, anche il camion grande: dai cinque ai sette operatori, per ritirare dai 30 ai 50 sacchetti: ma quanto ci viene a costare?". Una domanda, quasi retorica, che pongono alcuni cittadini di San Carlo e Pariana che contestano la scelta di Asmiu, avallata dall’amministrazione comunale, di attivare la raccolta deiporta a porta in queste frazioni montane. Una scelta che sarebbe sbagliata, secondo gli abitanti, sia per il metodo con cui è stata decisa sia per l’efficacia della stessa in termini operativi e, soprattutto, di costi. Insomma, per loro il gioco non vale la candela. Per quanto riguarda il metodo, gli abitanti evidenziano che in passato il ‘porta a porta sarebbe stato escluso proprio per i costi proibitivi con Asmiu che avrebbe optato per l’installazione di"lungo via dei Colli e via Tombara, dove gli abitanti della montagna potevano depositare i sacchi della spazzatura, debitamente differenziati.