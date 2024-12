Ilgiorno.it - Paolo Camilli, le relazioni e i social: "Il mio sogno è Carrie di Sex&The City"

Leggi su Ilgiorno.it

Nella società odierna è sempre meno demarcata la divisione tra realtà ed apparenza. Ci si chiede: fino a che punto c’è di veritiero nei rapporti tra le persone? E quanto queste ultime mettono a nudo il loro vero essere? Cosa succede se si esce dalla sconfort zone, dove si crede di essere al riparo? E proprio nel “paradiso delle ir”, l’attore comico,, ci ha prospettato un quadro completo, in chiave satirica, dei rapporti umani, andando oltre il travestimento continuo. In “Sconfort Zone – Il Paradiso delle ir” ha trattato il tema delle. Quanto in esse c’è oggi di autentico? "In base alle mie ed all’altrui esperienze esiste un disastro nelle. Esse mettono in campo tutte le nostre debolezze. Quelle più superficiali sono magari patinate o di facciata.