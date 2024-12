Movieplayer.it - Nero, la recensione: l'esordio di Giovanni Esposito è una sorpresa. Tra realismo magico e miracoli

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il passaggio al Torino Film Festival, il film viene presentato alle Giornate professionali di cinema di Sorrento. Una fiaba moderna sull'altruismo contrapposto all'egoismo che mantiene un equilibrio narrativo dall'inizio alla fine. La lista dei debutti alla regia da parte di attrici e attori italiani negli ultimi cinque anni è cresciuta a dismisura. Un'epidemia cinematografica che in alcuni casi - come C'è ancora domani di Paola Cortellesi - si è tramutata in un grande successo e nel plauso di pubblico e critica. Altri titoli, invece, sono passati più in sordina. Non crediamo sia il destino didietro la macchina da presa dipresentato al Torino Film Festival e nel corso delle Giornate professionali di cinema di Sorrento.: un intreccio die racconto sociale "C'aggia fatto.