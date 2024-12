Sport.periodicodaily.com - Luca Banchi si dimette da coach della Virtus Bologna

Si è conclusa l’avventura dialla guida tecnica. Al termine dell’ultimo match di Eurolega perso malamente contro l’Alba Berlino, iltoscano ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni accettate dal club che nelle prossime ore provvederà a nominare il sostituto.LASCIA LA: I MOTIVILa decisione non lascia stupiti più di tanto, se non per la tempistica, visto l’andamento disastroso delle V nere in campo continentale dove hanno incassato tredici sconfitte in tredici gare. A far precipitare la situazione il diverbio molto accesso avvenuto nei minuti successivi alla sfida contro i tedeschi con il direttore generale Paolo Ronici, e il rapporto ormai ai minimi termini con gran parte dello spogliatoio. TORNA DJORDJEVIC?Per la sostituzione del 59ennegrossetano si fa con insistenza il nome di Sasha Djordjevic, che ha già guidato il team felsineo nella stagione 2020-21 conquistando lo nella finale contro Milano.