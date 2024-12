Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano prova a spiazzare il cinese nel centro di partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:25 Adessodeve decidere cosa fare, possono arrivare manovre di Torre o la solida (ma certo non offensiva) Cb6. Certamente però aggiungere pressione tramite l’una o l’altra Torre gli può donare di più se vuole dar fastidio alla posizione di.11:22 Attenzione: non è che si stia parlando di una mossa fuori dagli schemi, era la terza o quarta anche dei motori. Semplicementeha scelto, tra la prospettiva di cambiare ancora pedoni e quella di cercare di dare attività ai propri pezzi, la seconda.11:21 Non cambiainvece acon la strana 15. Db2.11:19 Vero è chesta guardando oltre i cambi, ma altrettanto vero è che forse rimane un po’ inattesa questa lunga riflessione del, che sta superando il quarto d’ora e che lo vede ormai prossimo a rimanere con un’ora e mezza per le prossime 25 mosse.