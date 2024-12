Sport.quotidiano.net - L’emozione del Franchi. Tensione, errori e paura . L’incubo ancora in testa

Striscioni, cori, coreografie: la Fiorentina come tutta Firenze pensava a Bove, ieri sera. Una sorta di (comprensibile)psicologica che di sicuro si è fatta sentire nella squadra. Nel rendimento dei giocatori che, obiettivamente, sono apparsi più appannati. Più tesi. Sicuramentemolto coinvolti da quanto successo al loro compagno. No, non deve essere stato facile per Palladino preparare la partita di coppa. E nemmeno per i giocatori: da Kean a Ranieri, da Dodo a Gosens, non è stato semplice provare a chiudere per un attimo la porta di quanto accaduto a Edoardo e giocare. Così Fiorentina-Empoli, dalla partita dell’affetto, dell’abbraccio da consegnare all’amico ferito, è diventata subito una partita complicata. Per tutti. Con l’Empoli, squadra piccola ma concreta, attenta ad approfittare della situazione.