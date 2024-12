Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 5 dicembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete È passata quella dura Luna degli ultimi due giorni, oggi e domani transita in Acquario, vi mostra il lato bello e amoroso, anche un litigio in amore sarà archiviato. Infatti Venere, la sola rimasta in aspetto di quadratura, sarà sabato in Acquario. Questa mattina all'apertura dei mercati, lanciate sicuri le vostre offerte e richieste. Voi capite cosa significa avere Marte in trigono? Vi aiuta a scoprire come conquistare la posizione che vi interessa, dire e fare tutto in amore, nel matrimonio. Toro Luna in Acquario è esagerata nei confronti del vostro segno, figuriamoci quello che potrà combinare Venere quando sarà nella stessa posizione.