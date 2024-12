Lanazione.it - Le donazioni di organi. Pistoia fra le prime in Italia. Le scelte dei più giovani

Leggi su Lanazione.it

I numeri dell’indagine annuale dell’Istitutono della Donazione sono incoraggianti, rappresentativi di una progressione culturale orientata a nuove prospettive di consapevolezza e convivenza. Orientamento che riguarda anche la donazione degli, fino a pochi decenni fa considerata quasi un tabù e verso la quale oggi si guarda con il rispetto che l’argomento merita, nonostante ci siano ancora molti "no" nelle dichiarazioni di volontà alla donazione depositate nel Sistema informativo trapianti al 31 dicembre 2022: 72% i consensi e 28% le opposizioni registrate in vita. Consensi che in buona parte arrivano dai, spesso ragazzi che compiuti i 18 anni fanno per la prima volta la carta di identità e che con la manifestazione favorevole alla donazione dimostrano come il lavoro di chi nelle scuole si fa portavoce della donazione sta avendo il suoi risultati.