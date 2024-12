Quotidiano.net - Le aggravanti non riconosciute . Elena Cecchettin contro la sentenza: "Anche il menefreghismo uccide"

Il "salto culturale" invocato da Ginocomincia da una stretta di mano con il ministro Giuseppe Valditara, confermando quel talento raro nel passare dal trauma alla riconciliazione. Il risultato è immediato: il ministero dell’Istruzione firmerà un protocollo con la fondazioneper contrastare la violenza di genere e insegnare a scuola il rispetto delle donne. È il suo stile, lui in battaglia ci va così. Elegante, cortese: "È il principio della cooperazione verso obiettivi comuni – dice a pace fatta – Un buon punto di partenza. Abbiamo stilato un’agenda da portare avanti assieme". Meno accomodante sua figlia, che commenta con amarezza lada cui sono saltate ledella crudeltà e dello stalking: "Fa la differenza riconoscere le– scrive in diverse storie su Instagram – perché vuol dire che la violenza non c’è solo con un coltello o un pugno, ma molto prima.