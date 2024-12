Napolipiu.com - Lazio-Napoli 3-1, i capitolini battono la squdra B di Conte

Ilesce agli ottavi di Coppa italia dopo una prestazione deludente. Il turnover totale dinon paga.Lastrapazza ile vola ai quarti di Coppa Italia. Finisce 3-1 all’Olimpico con uno straordinario Noslin protagonista assoluto della serata con una tripletta che manda al tappeto gli azzurri.Una serata da dimenticare per ildi Antonio, che paga a caro prezzo la scelta del turnover totale: undici cambi rispetto alla formazione tipo, con tutti i titolari in panchina. La squadra ne risente tremendamente, soprattutto in mediana dove Gilmour e Folorunsho faticano anere le folate biancocelesti, mentre Raspadori trequartista viene completamente annullato.Lainvece non cambia marcia né identità: pressing asfissiante, corsie esterne dominanti con uno scatenato Zaccagni che mette in costante difficoltà Zerbin, e verticalizzazioni precise orchestrate da un ispirato Pedro.