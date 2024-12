Ilrestodelcarlino.it - Italservice pronta al match col fanalino di coda Cosenza

Dopo la prima vittoria casalinga della stagione ai danni del Manfredonia, si ritorna in campo, ma questa volta lontano dalle mura amiche, ma l’Pesaro non intende rallentare. C’è una classifica di serie A, regular season, da risalire. Reduci da due vittorie consecutive, i biancorossi si preparano a visitare ildi, la Pirossigeno. Nono appuntamento del girone di andata previsto sabato 7 dicembre, alle ore 18, al PalaFerraro di. Ilsarà visibile in diretta streaming, attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5. C’è Cristopher Wittig (foto) a raccontare le proprie sensazioni in vista di un nuovo incontro fondamentale per il futuro rossiniano. Il tedesco, volto nuovo arrivato in estate, applaude i suoi compagni per il successo maturato contro il Manfredonia: "Sono molto felice del fatto che abbiamo potuto festeggiare i primi tre punti in casa, davanti al nostro pubblico.