Cuccioli rubati a Roma ritrovati dalla Polizia Locale

Recuperati due cani sottratti dal canile della Muratella grazie all’intervento degli agenti., 5 dicembre – LadiCapitale ha ritrovato questa mattina dueche erano statidal canile della Muratella alcuni giorni fa.Gli agenti del VI Gruppo Torri, durante un controllo di routine nelle vicinanze del campo nomadi di via di Salone, hanno individuato i due cagnolini e richiesto immediatamente l’intervento del veterinario di zona per verificarne le condizioni di salute.Dopo gli accertamenti medici e la lettura del microchip, è stato confermato che si trattava dei due animali oggetto di una denuncia di furto presentata dal responsabile sanitario del canile. I, di appena 2 e 6 mesi, sono stati affidati nuovamente al canile della Muratella, dove saranno pronti per essere dati in adozione.