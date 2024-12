Ilrestodelcarlino.it - Chili di droga in casa: il 28enne ai domiciliari

Tredicidi, tra hashish e marijuana, nascosti nel frigorifero, dentro a delle confezioni che simulavano snack, merendine, caramelle e tavolette di cioccolata. Convalidato l’arresto del, Ciro Brancaccio, disoccupato nato a Napoli e residente a Macerata. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice Claudio Bonifazi ha disposto gli arresti. Ieri si è svolta in tribunale a Macerata l’udienza di convalida dell’arresto. Ilè difeso dall’avvocato Alessandro Moriconi. Il ragazzo era finito nei guai domenica nel corso di una operazione anti-eseguita dalla squadra mobile di Macerata. Ilera stato intercettato da una squadra in borghese, che la aveva tenuto d’occhio e rintracciato sottoin seguito ad appostamenti e pedinamenti, che andavano avanti da diverso tempo.