Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Les Votives, gruppo in finale a X Factor 2024

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lesilin forza al team di Achille Lauro arrivato alladi X, insieme al resto della squadra dell’artista romano composta dai Patagarri e Lorenzo Salvetti.Les, I brani delladi XStasera la band sarà tra i protagonisti delladi X, in diretta da Napoli a partire dalle 21:30 su Tv8 e Skyuno. Il trio originario di Milano, è composto da Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). Il loro background è rock a 360 gradi tra passato e presente. Alle audition sipresentati con la cover dei Black Keys, Gold On The Ceiling: l’esibizione ha rapito Achille Lauro che ha concesso alla band l’accesso ai Boot Camp tramite l’X Pass.Città Vuota di Mina è stato il brano che hanno presentato agli Home Visit e con il quale per la prima volta nel loro percorso nel talent, sicimentati con la lingua italiana.