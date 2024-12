Che figuraccia Grande Fratello Perla Maria asfalta Shaila | Io a differenza tua…

Leggi su Caffeinamagazine.it

Monsé, 50enne siciliana, e la figlia 18enneParavia sono le nuove concorrenti del18. Le due, che insieme formano un unico “concorrente” nel reality, sono entrate nella Casa durante la puntata di lunedì 2 dicembre, accendendo subito l’interesse del pubblico. L’ingresso delle due donne, in particolare, ha suscitato molta curiosità, non solo per il legame madre-figlia, ma anche per il loro modo di presentarsi. Infatti, entrambe si sono presentate con lo stesso modello di vestito, sebbene in due tonalità diverse, dimostrando un’affinità che ha immediatamente catturato l’attenzione degli altri inquilini della Casa, che le hanno accolte con entusiasmo., che ha compiuto 18 anni lo scorso 21 agosto, è la più giovane concorrente della storia del