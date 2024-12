Ilfattoquotidiano.it - Bradley Wiggins: “Armstrong si è offerto di pagarmi le terapie. In fondo ha un gran cuore”

“Lancesi èdile. Non lo perdono per ciò che ha fatto nel ciclismo, ma posso dire che sotto sotto ha anche un“. La vita di, ex ciclista britannico, è sempre stata caratterizzata da molte disavventure di diverso genere: sia dal punto di vista economico, con l’enorme mole di debiti e la conseguente bancarotta, sia sul fronte personale con la crisi depressiva che si porta dietro da sempre. Parlando delle sue ultime vicende a High Performance Podcast, il Baronettoha rivelato che proprio il “texano dagli occhi di ghiaccio”, lo ha contattato per offrirgli il proprio aiuto.“Si è proposto perché vada in un posto da sogno, ad Atlanta, a sue spese pertutte ledi cui ho bisogno” – ha ammesso l’ex ciclista britannico – Mi ha detto di stare tranquillo che in una settimana mi curano.