Biden rilancia Lobito Corridor Trump confermerà la strategia africana?

L’interesse degli Stati Uniti verso l’Africa è con ogni probabilità un elemento strategico che va oltre al momento simbolico dell’attuale visita di Joein Angola. Sebbene questa è la prima volta che un presidente americano visita il Paese, e dunque l’aspetto bilaterale è di rilievo, l’evento si colloca infatti nella più ampia cornice di una competizione globale via via marcata sul continente africano. L’imminente ritorno di Donaldalla Casa Bianca rischia di ridefinire questa attenzione, spostandola su un terreno più pragmatico e transazionale, ma l’interesse generale al continente “is here to stay”.è arrivato in Angola perre il, un progetto infrastrutturale che mira a collegare le ricchezze minerarie della Repubblica Democratica del Congo e dello Zambia al porto di, sulla costa atlantica angolese.