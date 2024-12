Anteprima24.it - Benevento, al Teatro Comunale arriva il Musical di Frozen

Tempo di lettura: < 1 minuto“ELSA E IL CASTELLO DI GHIACCIO”, ildi, Sabato 5 Aprile 2025, alle ore 16:00 ed in replica alle ore 18:30. A conquistare il cuore di grandi e piccini sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “– Il regno di ghiaccio”, film che ha ottenuto 2 premi Oscar, la Patagonia Pictures è lieta di annunciare ilper tutta la famiglia “ELSA E IL CASTELLO DI GHIACCIO –”È lo spettacolo più atteso da adulti e bambini. Uno show di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le sbalorditive scenografie, progettate e ricostruite su videowall, che permetteranno di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il tutto interpretato da attori e cantanti professionisti che, con le loro strepitose performance, creeranno un’atmosfera magica e suggestiva.