Davidemaggio.it - Aldo Romersa (direttore del Nove) commenta i risultati di Amadeus

Leggi su Davidemaggio.it

Per la prima volta parla il management.del, si è espresso sul “caso dell’anno”:e gli ascolti di Chissà chi è.Come riporta Tivù, intervenendo alla presentazione dell’annuario 2024 del Certa,ha spiegato riguardo al game show dell’access prime time (che approderà in prima serata):E’ andato a intercettare un fabbisogno che Rai1 continuava bellamente a soddisfare (.) era un perfetto programma per il nostro access, ma anche un programma che Rai1 avrebbe potuto fare allo stesso modo.La scelta del programma, fa sapere, è stata condizionata dal poco tempo a disposizione per lavorare sul progetto che ha portato a voler minimizzare i rischi affidandosi a un qualcosa di già consolidato.ha confermato chesta lavorando a un nuovo programma di access ribadendo l’importanza dell’identità del canale dove programmi e talent vanno a inserirsi.