X Factor 2024 | tutto pronto per la finale a Napoli cosa succederà

Leggi su Funweek.it

L’attesa è ormai finita: giovedì 5 dicembre si terrà ladi X, la notte in cui sarà incoronato il vincitore di questa edizione. A partire dalle 21, l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast in chiaro su TV8. Sul palco, a giocarsi la vittoria, i quattro finalisti ancora in gara: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI, e Les Votives, pronti a mettere in campo il meglio di sé per conquistare il titolo e il cuore del pubblico.Quest’anno lasi preannuncia unica e memorabile, non solo per l’emozione della gara, ma anche per la sua cornice senza precedenti. Per la prima volta nella storia internazionale del format, infatti, lo spettacolo si svolgerà ‘in esterna’. Il palco, a forma di X, è stato allestito nella suggestiva Piazza del Plebiscito, nel cuore di, per un grande evento gratuito organizzato in collaborazione con il Comune.