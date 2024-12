Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 10:30

DEL 4 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA-FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EURSUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNAPER UN ALTRO INCIDENTE LUNGHE CODE DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINASEMPRE IN ESTERNA ENNESIMO INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINAIN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE CODE RESIDUE TRA NOMENTANA E TIBURTINAE PROPRIO SULLA TIBURTINA INCIDENTE RIMOSSO L’INCIDENTE VERIFICATOSI NEI PRESSI DI VIA CASAL BIANCO, LA CIRCOE è REGOLARE NELLE DUE DIREZIONIUSCIAMO DAEANDIAMO SULLA PONTINA ANCHE QUI è UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO, IN DIREIZONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral