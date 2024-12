Spazionapoli.it - Verso Lazio-Napoli, Conte cambia anche il modulo: scelta a sorpresa

Antonioprepara il suoin vista del prossimo turno di Coppa Italia contro la: tantissime le novità di formazione in arrivo per la compagine partenopea.Grande attesa in città per la prossima sfida del, che nella serata di giovedì 5 dicembre affronterà lain Coppa Italia. La squadra azzurra intende regalarsi una bella notte,per presentarsi poi allo stadio Diego Armando Maradona nel migliore dei modi (il match di Serie A sarà in programma sempre contro la). L’obiettivo, però, è quello di andare avantinella competizione, che nelle ultime stagioni ha dato più delusioni che soddisfazioni.Contro i biancocelesti, Antoniosta studiando le contromosse per cercare di impensierire la compagine capitolina: sul tavolo, ci sono diversi cambi di formazione.