UGL Chimici chiede garanzie su occupazione e futuro dopo l’annuncio di Versalis

Piano di Riorganizzazione di: L’UGLEsprime Preoccupazioni per la Sicurezza Occupazionale e l’Impatto sulla ProduzioneSi è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), alla presenza del Ministro Adolfo Urso, l’incontro tra le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e l’azienda, in merito al piano di riorganizzazione annunciato nelle scorse settimane.Il piano, che prevede la dismissione degli impianti di cracking, la riconversione di alcuni siti produttivi in bioraffinerie e impianti di riciclo chimico, e la produzione di sistemi di accumulo stazionario per energie rinnovabili a Brindisi, non ha dissipato le preoccupazioni sollevate dall’UGL.Restano forti dubbi sugli effetti della riorganizzazione sia in termini di produzione che di tenuta occupazionale, non solo per i lavoratori diretti ma anche per l’indotto della filiera chimica.